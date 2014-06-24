قريدس بصلصة "حلو وحامض"

المقادير:

-1 ملعقة طعام زيت نباتي

-1 جزر وسط، مفروم ناعم

-½ فليفلة خضراء، مفروم ناعم

-500 غ. قريدس كبير، منظّف، مجلّد

-½ كوب ماء

الصلصة:

-5 ملعقة طعام كتشاب

-5 ملعقة طعام خلّ أبيض

-3 ملعقة طعام سكّر أسمر

-3 ملعقة طعام صلصة صويا لايت

-½ كوب ماء

-3 شريحة أناناس مقطّع

طريقة التحضير:

1-يُحمّى الزيت، يُضاف إليه الجزر والفليفلة ويُقلّب على النار لمدّة 3 دقائق أو حتّى تَذبل الخضار. يوضع جانباً.

2- في نفس الوعاء، يُزاد القريدس ويُقلّب لمدّة 3 دقائق على النار حتّى يُصبح لونه زهري.

3- تُزاد الماء مع الخضار ويُحرّك المزيج ويُترك على النار لمدّة 3 دقائق مع التحريك بين الحين والآخر.

4- تُخلط مقادير الصلصة في الخلاّط اليدوي الكهربائي وتُضاف على مزيج القريدس ويُخلط جيّداً.

5- يُترك على النار حتّى بدء الغليان مع التحريك بين الحين والآخر.

6 -يُزاد الأناناس ويُخلط المزيج بهدوء لمدّة دقيقة على النار.

7- تُقسم الطبخة إلى 4 حصص متساوية.

8- تُقدّم ساخنةً مع الأرزّ البسمتي المفلفل.

نصيحة من أخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور:

إذا كان القريدس مجلّداً، من الأفضل تذويبه في البرّاد لمدّة 24 ساعة.

القيمة الغذائية للحصة الواحدة:

الطاقة : 250 وحدة حراريّة

الكولستيرول : 190 ملغ

المواد الدهنيّة: 6 غ

النشويّات: 22 غ

البروتينات: 27 غ

الألياف الغذائيّة: 1 غ

غنيّ بالأوميغا 3، البروتينات، المنغنيز، الفوسفور، السلنيوم والفيتامينات A, C, D

يحتوي على: Lycopene

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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