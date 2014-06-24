قريدس بصلصة "حلو وحامض"

الثلاثاء 24-06-2014 19:42
المقادير:
-1 ملعقة طعام زيت نباتي
-1 جزر وسط، مفروم ناعم
-½ فليفلة خضراء، مفروم ناعم
-500 غ. قريدس كبير، منظّف، مجلّد
-½ كوب ماء
الصلصة:
-5 ملعقة طعام كتشاب
-5 ملعقة طعام خلّ أبيض
-3 ملعقة طعام سكّر أسمر
-3 ملعقة طعام صلصة صويا لايت
-½ كوب ماء
-3 شريحة أناناس مقطّع
طريقة التحضير:
1-يُحمّى الزيت، يُضاف إليه الجزر والفليفلة ويُقلّب على النار لمدّة 3 دقائق أو حتّى تَذبل الخضار. يوضع جانباً.
2- في نفس الوعاء، يُزاد القريدس ويُقلّب لمدّة 3 دقائق على النار حتّى يُصبح لونه زهري.
3- تُزاد الماء مع الخضار ويُحرّك المزيج ويُترك على النار لمدّة 3 دقائق مع التحريك بين الحين والآخر.
4- تُخلط مقادير الصلصة في الخلاّط اليدوي الكهربائي وتُضاف على مزيج القريدس ويُخلط جيّداً.
5- يُترك على النار حتّى بدء الغليان مع التحريك بين الحين والآخر.
6 -يُزاد الأناناس ويُخلط المزيج بهدوء لمدّة دقيقة على النار.
7- تُقسم الطبخة إلى 4 حصص متساوية.
8- تُقدّم ساخنةً مع الأرزّ البسمتي المفلفل.
نصيحة من أخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور:
إذا كان القريدس مجلّداً، من الأفضل تذويبه في البرّاد لمدّة 24 ساعة.
القيمة الغذائية للحصة الواحدة:
الطاقة : 250 وحدة حراريّة
الكولستيرول : 190 ملغ
المواد الدهنيّة: 6 غ
النشويّات: 22 غ
البروتينات: 27 غ
الألياف الغذائيّة: 1 غ
غنيّ بالأوميغا 3، البروتينات، المنغنيز، الفوسفور، السلنيوم والفيتامينات A, C, D
يحتوي على: Lycopene
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).
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