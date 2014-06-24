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أمن السويس يضبط سيدة تروج هروين و206 هاربين من أحكام قضائية

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أمن السويس يضبط سيدة تروج هروين و206 هاربين من أحكام قضائية أمن السويس يضبط سيدة تروج هروين و206 هاربين من أحكام قضائية

تمكنت قوات الأمن بالسويس اليوم – خلال حملة موسعة – من ضبط خارجين عن القانون وسيدة تروج مواد مخدرة بشوارع المحافظة .

تلقى اللواء خليل حرب مدير أمن السويس إخطارًا من العميد عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية بناح حملة أمنية من ضبط ” حنان . م . ح ” وشهرتها ” حنان العرباوي ” 34 سنه ربة منزل بدائرة قسم شرطه فيصل ” مسجلة شقي خطر تحت رقم 1272 فئة ب – مخدرات ” وبحوزتها 25 تذكرة هيروين وزنت حوالي 25 جرام و145 جنية وهاتف محمول.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتها الآثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3938 لسنه 2014 جنايات قسم شرطه السويس .

كما تم ضبط ” الغريب . س . م ” 34 سنه عاطل وبحوزته سلاح أبيض بمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3957 لسنة 2014 جنح قسم شرطة السويس.

كما تم ضبط 206 هاربين من احكام قضائية ” 1 جنايات – 141 حبس جزئي – 19 حبس مستأنف – 43 غرامات – 5 غرامات “.

فى مجال المخالفات المرورية المتنوعة تم ضبط ” 2045 ” مخالفة مرورية متنوعة .

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