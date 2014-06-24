“الدفاع عن استقلال الصحافة” تحذر من استغلال أحكام “خلية الماريوت” ضد مصر

حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، كافة الأطراف الخارجية، من استغلال الاحكام الصادرة ضد صحفيى الجزيرة فى القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الماريوت”، فى ممارسة المزيد من المؤامرات ضد مصر وقضائها.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة- فى بيان، اليوم الثلاثاء، إنه فور صدور الحكم بادرت صحف ووكالات أنباء وسفارات ودول أجنبية،إلى التشهير بمصر وقضائها،منتقدة الحكم الصادر ضد صحفيى الجزيرة،واصفة القضية والحكم فيها بأنها سياسية,مؤكداً أن ماقامت به سفارات أجنبية فى مصر و وزراء خارجية دول أخرى فى أعقاب صدور الحكم، يمثل تدخلا سافرا فى الشأن المصرى، واعتداء على قضائها لايمكن السماح به من أى طرف سواء كان إقليمياً أو دولياً.

وأوضح أن القضية قانونية والاعتراض عليها يجب أن يكون من خلال مسالك قانونية بعيدا عن المؤامرات التى تحاك ضد مصر وتشارك فيها أطراف خارجية-بحسب تعبيره,مطالباً وزارة الخارجية المصرية بالرد الفورى على تلك الافتراءات، كما طالب أجهزة الدولة بالعمل على حفظ استقلال الدولة وهيبة قضائها، بكل مايتطلبه ذلك الأمر من إجراءات تنفيذية.