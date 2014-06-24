السيطرة على حريق شب في 15 منزلًا بسوهاج دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى سوهاج من السيطرة على حريق شب في 15 منزلا وحوشا ملحقا مجاورا بمركز المنشاة، ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق مصدرا حراريا بطيئا .

تلقي اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز المنشأة.

انتقل إلى مكان الحريق قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي، ومأمور وضباط المركز، وعدد من سيارات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

تبين للعقيد حسام عبد اللطيف، وكيل إدارة البحث الجنائي، أن الحريق نشب في 15 منزلا وحوشا مجاورا، بناحية قرية الرويهب مركز المنشأة، وأشارت التحريات إلى أن سبب الحريق مصدرا حراريا.

ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر بشرية، وجار حصر التلفيات.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة .

تحرر عن ذلك محضر، وتولت النيابة التحقيقات.