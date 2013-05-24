مسيرة بـ"أشمون" اعتراضا على انقطاع الكهرباء

والمتظاهرون يهتفون: "اصحى يا مرسي وصحي النوم 30-6 آخر يوم"

كتب : سحر عون ومحمود الحصري منذ 34 دقيقة

نظم العشرات من أعضاء الجبهة الشعبية الحرة وحركة 6 أبريل المستقلة، وأهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم، مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مسجد الجمعية الشرعية، وجابت خلالها شوارع أشمون، احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وإعلان والدعوة إلى المشاركة في حملة "مش دافعين"، الخاصة بعدم دفع فواتير الكهرباء، كما أعلن المشاركون عن تأييدهم لحملة تمرد لجمع التوقيعات وسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات منددة بالنظام الحاكم والمطالبة برحيله، ومنها "عدى عدى بالدستور قطع المية وقطع النور"، و"اصحى يا مرسي وصحي النوم 30-6 آخر يوم".