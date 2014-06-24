إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة بالشيخ زويد



> أحبطت قوات أمن شمال سيناء محاولة تفجير عبوة ناسفة فى طريق القوات بمنطقة الجورة جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء، حيث تم إبطال مفعولها وتفكيكها قبل انفجارها، دون وقوع أية إصابات أو خسائر.

> واكد مصدر امنى إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أهالي المنطقة عن وجود جسم غريب يشتبه في كونه عبوة ناسفة على جانب الطريق الذي تستخدمه القوات والجيش على طريق الشيخ زويد الجورة.. وعلى الفور انتقلت القوات بمصاحبة خبراء المفرقعات وتمكنوا من إبطال مفعول العبوة بعد فرض كردون امني حول المنطقة وإغلاق الطريق منعا لحدوث أي اصابات، وقامت القوات بعذ ذلك بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة اخرى، وضبط الجناة.