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محافظ الجيزة: 4000 جنيه إعانة عاجلة لعاملي النظافة بعد تعرضهما لحادث سيارة

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محافظ الجيزة: 4000 جنيه إعانة عاجلة لعاملي النظافة بعد تعرضهما لحادث سيارة محافظ الجيزة: 4000 جنيه إعانة عاجلة لعاملي النظافة بعد تعرضهما لحادث سيارة

الدكتور علي عبدالرحمن – محافظ الجيزة

قرر الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة صرف إعانة عاجلة قدرها 2000 جنيه لكل من محمد إمام إمام، وأبوالمجد صادق محمد عاملى النظافة بقطاع المنيرة الغربية التابعين للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وذلك إثر تعرضهم لحادث سيارة أثناء تأدية عملهم.

وأشار المحافظ إلى أن السيارة ملاكى تحمل رقم “6259 ف ع” صدمتهم أثناء قيامهم بأعمال الكنس والتجريد بنفق محور أحمد عرابى بأرض مطار إمبابة مما أصابهم بجروح بالغة تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة شفاءهم كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بنقطة شرطة مستشفى إمبابة العام وتم عمل محضر.

وناشد محافظ الجيزة سائقى السيارات والمترددين على الطرق وخاصة الطرق الرئيسية والسريعة مراعاة الحذر حفاظاً على حياة المواطنين، وأشاد المحافظ بدور عاملي النظافة الذين يبذلون جهداً ويتحملون أعباء مهنتهم فى سبيل تنظيف وتجميل الطرق.

وأكد أحمد حسنين مدير مستشفى إمبابة العام إن الحادث نتج عنه إصابة العاملين بإصابات متعددة حيث أصيب محمد أمام بكسر فى القدم ويحتاج إلى مسامير وإجراء عملية عاجلة له، والآخر أبو المجد صادق أصيب بتهشم فى الركبة ويحتاج إلى شريحة وأجريت أيضاً عملية له وهم بحالة مستقره الآن.

أ ش أ

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