القطامي يشهد تخريج طلبة مدارس دبي الدولية

شهد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم مساء أول من أمس حفل تخريج 205 طلاب وطالبات من مدارس دبي الدولية بينهم 100 طالب وطالبة من المتميزين وذلك في مسرح كلية دبي للطلاب، بحضور جمعة بالهول رئيس مجلس إدارة المدارس وأعضاء مجلس الإدارة وصلاح شرارة مدير عام مدارس دبي الدولية وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور.

وألقى نافذ الحايك مدير مدرسة دبي الدولية فرع القرهود كلمة أشار فيها إلى أن مدارس دبي الدولية اعتادت كل سنة على أن تودع كوكبة من طلابها الذين سيبدأون رحلة جديدة في حياتهم، وأن نقطف جني العلم الذي غرسنا بذوره معاً في ربوع دبي الدولية ونحتفي بمواسم الحصاد الوفير.

ودعا الحايك الخريجين والخريجات إلى التسلح بالعلم والمعرفة وأن يكونوا خير سفراء لمدرستهم، وتقدم بالشكر لمجلس الادارة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية الذين واكبوا الطلبة خلال دراستهم في مختلف المراحل وهنأ الطلبة وأولياء أمورهم.

بدوره ألقى الطالب محمد المطروشي كلمة الخريجين شكر فيها إدارة المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية على الجهود التي بذلوها خلال فترة دراسة الطلبة الخريجين وقال: "اليوم نترك أياماً وأعواماً مليئة بالذكريات".

ووزع معالي حميد القطامي يرافقه جمعة بالهول وسامي عبيد وصلاح شرارة ونافذ الحايك الشهادات على الطلبة الخريجين، وحرصت إدارة المدرسة على أن يصعد كل طالب مع والده الى المنصة لتسلم شهادة التخرج.

وكرم صلاح شرارة أعضاء مجلس الطلبة وقدم درعاً للطالب عبدالله الشارد ودرعاً أخرى للطالبة هند الزرعوني.