أئمة "بني سويف" يطالبون الرئيس باختيار قيادات من ذوي الكفاءة بعيدا عن "الأهل والعشيرة"

خطيب مسجد الأباصيري: اختيار قيادات دون كفاءة خيانة لله ورسوله

كتب : محمد خلف أمين منذ 14 دقيقة

أكد الشيخ أحمد عبدالتواب سيف، إمام وخطيب مسجد الأباصيري بمدينة بني سويف، خلال خطبة الجمعة، أنه على مسؤولي النظام الحاكم العمل بدأب لاختيار الأصلح لخدمة المواطنين، وأن يبتعدوا عن تقريب الأهل والعشيرة والمعارف، مؤكدا أن سبب سقوط النظام السابق الحرص على تقريب المعارف والأصهار وذوي الحسب والنسب والحظوة.

وطالب الشيخ النظام الحاكم بالاعتبار وأخذ العظة من مصير النظام السابق ورموزه الذين طغوا وبغوا وتجبروا، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من اتباع السنن السيئة للسابقين، مذكرا بالحديث الشريف "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم"، مؤكدا أن الفرصة ما تزال متاحة أمام الحاكم ومن معه ليتوبوا ويعودوا إلى رشدهم، وأن يولوا أمور المسلمين من يستحقون من أهل الكفاءة والخبرة، لا أهل الثقة والحظوة، مشيرا إلى الحديث الشريف "من ولي من أمر المسلمين شيئا، فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله".

خطيب مسجد الرحمن الرحيم: ربما يمنعوني من الخطابة الأسبوع المقبل بسبب كلامي للرئيس

وفي مسجد الرحمن الرحيم بمدينة بني سويف، انتقد الشيخ أيمن فوزي، إمام وخطيب المسجد، سياسة وزارة الأوقاف التي تهدف إلى أخونة كل المديريات بغض النظرعن الكفاءة أو أي معايير، مدللا على ذلك بتعيين مدرس وكيلا للوزارة بالمحافظة، مؤكدا مخالفة ذلك لتعاليم الإسلام وما جاء به رسولنا الكريم، وتابع "من أراد أن يتعلم السياسة الصحيحة فعليه بدراسة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يدير دولته داخليا وخارجيا وكيف كان يوزع الغنائم"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يجد نفسه فى خطبة الجمعة المقبلة ممنوعا من الخطابة بسبب هذا الكلام، مؤكدا أنه يجب أن يتأسى الحكام بالرسول عليه السلام، فلابد أن تكون هناك معايير واضحة للاختيار، مشيرا إلى أن الرسول جعل قيادة الجيوش لأصغر قائد في الإسلام، وهو أسامة بن زيد، وفي الوقت نفسه لم تكن هناك فرقة بين المسلمين، لكن أن تكون المعاييرغير واضحة فإن ذلك يؤدي إلى فرقة بين الأئمة والوعاظ بالأوقاف.