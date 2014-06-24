محمد بن راشد يطلق مبادرة "سقيا الإمارات"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم مبادرة سقيا الإمارات التي تهدف إلى توفير مياه الشرب النظيفة والصالحة لحوالي خمسة ملايين إنسان حول العلم يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب، حيث يموت ما يزيد على ثلاثة ملايين إنسان سنويا حول العالم نتيجة عدم توفر المياه.

وغرد سموه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً:

"أطلقنا بحمد الله اليوم مبادرة سقيا الإمارات لتوفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين إنسان حول العالم".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى "خير الصدقة سقي الماء وتشير الإحصائيات إلى أن 3.4 ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب شح المياه النظيفة".

وقال سموه في تغريدة ثالثة "مبادرات الخير هي عادة رمضانية سنوية، ولن نتوقف عن مبادرات الخير السنوية، لأن هذه الدولة قامت على عمل الخير، وستستمر عليه".

واختتم سموه سلسلة تغريداته بقوله: "في كل كبد رطبة أجر، وفي كل بقعة من العالم سنغرس غرساً للخير باسم الإمارات، ونسأل الله أن يحفظ هذه البلدة الطيبة وأهلها".

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