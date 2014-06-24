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أمام محمد بن راشد.. ستة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية

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أمام محمد بن راشد.. ستة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية أمام محمد بن راشد.. ستة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي أدى ستة قضاة جدد في محاكم دبي اليمين القانونية في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم.

فقد أقسم القضاة الثلاثة في محكمة التمييز برعي محمد سيد أحمد ومحمد عبدالحليم علي ابراهيم وسعد محمد سعيد روبل والقاضي في محكمة الاستئناف عبدالله سعيد مطر بن لاحج والقاضيان في المحكمة الابتدائية محمد علي محمد البناي وبدر محمد خالد مانع السميري على أن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين وأن يؤدوا مهامهم بأمانة وإخلاص ويلتزموا سلوك القاضي الشريف.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه القضاة بضرورة التزامهم بالحياد والنزاهة خلال النظر في القضايا ونصرة الحق والمظلوم وحقوق الانسان بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الجغرافي أو الديني، مؤكدا سموه أن دولتنا دولة العدل والقانون والمساواة بين الناس ودولة مؤسسات وقيم عربية وإسلامية وإنسانية وعلى الجميع احترام هذه الثوابت وترسيخها والحفاظ عليها.
> وتمنى سموه للقضاة الجدد النجاح في أداء عملهم وسرعة الإنجاز في قضايا الناس والبت فيها دون تأخير أو إبطاء.

حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي وسعادة طارش عيد المنصوري مدير محاكم دبي وسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة خليفة بن ديماس أمين عام مجلس دبي القضائي وعدد من رؤساء محاكم دبي.

 

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