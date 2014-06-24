محمد بن راشد يعتمد مشروع توسعة منتجع جميرا بيتش

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرحلة الخامسة من مشروع توسعة منتجع جميرا بيتش المتوقع إنجازها في العام 2018.

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> جاء ذلك بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة دبي القابضة وسعادة أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة وسعادة خليفة سعيد سليمان المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.

ويتضمن المشروع إضافة منتجع فاخر إلى فندق جميرا بيتش يتكون من 350 غرفة فندقية تتمتع جميعها بإطلالة بحرية بانورامية خلابة وخدمات بحرية من ضمنها منتجعات ونواد صحية وملاعب للتنس ومجمعات رياضية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية ومجموعة من متاجر التجزئة الشاملة والمطاعم.

كما يتضمن المشروع توسعة شاملة لمرسى اليخوت ومضاعفة طاقته الاستيعابية لاستيعاب المزيد من اليخوت الفاخرة .. كما يشتمل على مجموعة من المرافق الترفيهية العصرية المميزة والعديد من المرافق الحيوية التي سيتم تزويدها بكافة وسائل الراحة المتميزة التي تلبي تطلعات النزلاء والزائرين .

وباستكمال هذا المشروع سيتوفر وجهة إضافية جديدة لممارسي هواية المشي ورياضات الجري إلى جانب الرياضات المائية المختلفة وغيرها من الأنشطة الشاطئية التي تلائم السياح وزوار الإمارة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز موقع دبي على خريطة السياحة العالمية وجعلها الوجهة السياحية الأولى في العالم تحقيقا لرؤية دبي 2020 الرامية إلى استقطاب عشرين مليون سائح.

جدير بالذكر أن "مجموعة جميرا" تعتبر من رواد تطوير المنتجعات السياحية وتدير حاليا 22 فندقا فاخرا في أكثر من 10 دول حول العالم .. كما تعتزم المجموعة إضافة عشرة فنادق جديدة إلى محفظتها في دبي خلال السنوات القليلة القادمة.

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