رئيس وزراء اليابان يكشف عن خطة إصلاح جديدة

كشف رئيس الوزراء، شينزو آبي، الثلاثاء، عن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز نمو اقتصاد البلاد على المدى الطويل تتضمن خفضًا تدريجيًّا لضريبة الشركات وإعطاء النساء والعاملين الأجانب دورًا أكبر، لكن من المرجح ألا تلقى ترحيبًا كبيرًا من المستثمرين بعد تراجع طوكيو عن إصلاحات أكثر جراءة.

وبدت على الاقتصاد الياباني علامات انتعاش منذ تولي «آبي» منصبه قبل 18 شهرًا، متعهدًا بوضع حد لانكماش الأسعار وتحقيق نمو مستدام باستراتيجيته القائمة على 3 محاور، والتي أطلق عليها اسم «الأسهم الثلاثة»، لكن صناع السياسات أقروا بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعافي بعد ركود استمر عقدين.

وقال «آبي»، خلال مؤتمر صحفي بعد موافقة حكومته على الإجراءات: «لا توجد محظورات ولا مقدسات في استراتيجيتي الخاصة بالنمو».