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«الإخوان» حول تنازل السيسي عن نصف ثروته: من يستطيع الكشف عن حقيقة تبرعه

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شنت جماعة الإخوان المسلمين هجومًا على الرئيس عبدالفتاح بعد إعلانه، الثلاثاء، التبرع بنصف ثروته لصالح ، وتساءل قيادات الجماعة عن قيمة ثروة رئيس الجمهورية وطريقة التبرع بها ومن يراقب هذه العملية ويكشف حقيقتها.

وقال الدكتور حمزة زوبع، القيادي في حزب الحرية والعدالة والموجود حاليًا في قطر، في بيان له «من يعرف قيمة ثروة السيسي ومن يستطيع الكشف عن حقيقة تبرعه، وإن كان سينفذ ما وعد به أم لا».

وأضاف أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارًا قبل مغادرته الحكم بزيادة راتب رئيس الجمهورية، وجاء السيسي الآن بإعلانه التبرع بنصف راتبه وكأن شيئا لم يحدث، على حد قوله، معتبرًا الرئيس «يرغب من تصريحاته التقرب من الشعب»، وهو ما أكد أنه «لن يحدث، لأن كل مواطن يعرف جيدًا أن تصريحات السيسي (شو إعلامي) فقط».

وقال أحمد البقري، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر وعضو قسم الطلبة بجماعة الإخوان المسلمين، «ما هي قيمة ثروة السيسي»، مضيفًا «إن تصريحاته وراءها أهداف معينة، لإعطاء مبرر للحكومة لوقف أي زيادة في الرواتب ورفض المطالب الفئوية وتقديم مبرر لها لرفع الأسعار والدعم عن السلع».

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