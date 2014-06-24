تركيا: المعارضة تبلغ البرلمان ترشيحها «إحسان أوغلو» في انتخابات الرئاسة

أعلن نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، عاكف حمزة تشبي، أن حزبه وحزب الحركة القومية (المعارضان في تركيا)، سيقدمان اسم أكمل الدين إحسان أوغلو، كمرشح توافقي مشترك لحزبيهما، لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أغسطس المقبل، الأحد المقبل إلى رئاسة البرلمان.

وأوضح «تشبي» أنه سيلتقي نائبي رئيس الكتلة النيابية لحزب الحركة القومية، أوكتاي فورال، ويوسف هالاج أوغلو، الثلاثاء، لمناقشة ملف التواقيع اللازمة لترشيح إحسان أوغلو (الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي).

وأردف «تشبي» أنهم سيقدمون التواقيع التي سيجمعونها إلى رئاسة البرلمان الأحد المقبل، الموافق (29) يونيو الحالي.

في سياق متصل، أعلن الرئيس المشارك لحزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض، صلاح الدين دميرتاش، أن حزبه سيعلن اسم مرشحه، لانتخابات الرئاسة نهاية الأسبوع.

وكان الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية الحاكم»، كشف الثلاثاء، أن حزبه سيعلن مرشحه الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الجريدة الرسمية التركية نشرت في وقت سابق، قرار اللجنة العليا للانتخابات المتعلق بالأجندة الناظمة لعملية الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراء الجولة الأولى منها في 10 أغسطس المقبل. ووفقا للقرار تقبل طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من 29 يونيو 2014، وتنتهي العملية في الساعة (17.00) بالتوقيت المحلي، يوم 3 يوليو المقبل، كما تُعلَن القائمة النهائية للمرشحين، في الجريدة الرسمية، بتاريخ 11 يوليو، متزامنة مع بدء الدعاية الانتخابية، التي تنتهي في 9 أغسطس المقبل.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50%) من الأصوات المعتمدة في الجولة الأولى، ستجرى الجولة الثانية بتاريخ 24 أغسطس المقبل، ويصوت الأتراك خارج البلاد في الجولة الأولى في الفترة 31 يوليو- 3 أغسطس، فيما تجرى الجولة الثانية في الفترة (17-20) أغسطس، كما يبدأ التصويت عند المعابر الحدودية بتاريخ 26 يوليو المقبل.