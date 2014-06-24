رئيس فنلندا يعين الحكومة الـ٧٣ بقيادة آلكسندر سطاب

قام رئيس فنلندا ساولي نينيستو، الثلاثاء، بتعيين الحكومة الـ73 للبلاد بقيادة ألكنسدر سطاب الذي حصل على 96 صوتاً مقابل 76 صوتاً، في حين امتنع 28 صوتاً في البرلمان عن التصويت، وإعفاء حكومة ييركي كاتاينن من واجباتها.

وتتشكل الحكومة الائتلافية الجديدة من 17 وزيراً ينتمي 6 منهم لحزبي «التحالف الوطني» و«الديمقراطي الاجتماعي»، وينتمي وزيران لحزبي «الخضر» وحزب «الشعب السويدي»، فضلاً عن وزير واحد فقط للديمقراطيين المسيحيين.

وقامت الحكومة الجديدة بتقديم برنامجها وتوزيع المسؤوليات بين الوزراء وأعضاء اللجان الحكومية القانونية ونوابهم ونواب الوزراء مع تعيين وزير المالية آنتي رين في منصب نائب رئيس الحكومة، وكذلك تعيين أولي بكا هاينونين وزيرا للدولة بمكتب رئيس الحكومة.