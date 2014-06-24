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وزير الدفاع البريطاني يبدأ جولة في الخليج لبحث تهديد «داعش» على المنطقة

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بدأ وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، الثلاثاء، جولة في منطقة الخليج لعقد لقاءات مع عدد من وزراء دفاع وخارجية والإمارات والكويت وقطر حول التهديد الذي تشكله دول الإسلام في العراق والشام (داعش) على العراق والمنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الجولة، التي تمتد ليومين، تمثل فرصة لبحث ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في العراق بحيث يكون حلا جامعا وممثلا لكافة طوائف المجتمع العراقي.

وقبل بدء زيارته للمنطقة، قال هاموند «المملكة المتحدة يقلقها جدا التطورات الأخيرة في العراق والمكاسب التي حققتها الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).. ورغم أن المملكة المتحدة لا تعتزم التدخل عسكريا، فإننا ملتزمون بالسعي لحل سياسي طويل الأجل».

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