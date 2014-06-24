صحيفة أمريكية: رصد مركبات عسكرية في حلب استولى عليها «داعش» في العراق

كشفت صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية عن رصد مركبات «هامفي» القتالية الأمريكية التي استولت عليها جماعة الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام «داعش» من الموصل بالعراق، في حلب بسوريا.

ونقلت الصحيفة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن مركبات «هامفي» الأمريكية المنشأ استخدمت في اشتباكات وقعت في العاصمة السورية وفي حلب وبالقرب من مدينة أعزاز على الحدود السورية مع تركيا، ولم يذكر المرصد عدد هذه المركبات.

وقال المرصد الحقوقي، الذي يقع مقره في بريطانيا، إن أفرادا من جماعة «داعش» شوهدوا وهم يستقلون سيارات «هامفي» في حلب يوم 22 يونيو، مشيرا إلى أن الجماعة المسلحة أرسلت العديد من سيارات الدفع الرباعي من العراق إلى سوريا في يوم 10 يونيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة «داعش» استولت على المركبات من طراز «هامفي» من مدينة الموصل في شمال العراق يوم 9 يونيو الحالي.