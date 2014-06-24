أفيخاي أدرعي يمنح شهادة تقدير لـ«حماس»: أحبطت الاستعداد للاحتفالات الرمضانية

نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، «شهادة شكر وتقدير إلى حركة حماس»، موقعة باسم «جيش الدفاع الإسرائيلي»، حملها فيها المسؤولية عن الحملة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، في أعقاب اختفاء 3 مستوطنين إسرائيليين منذ 12 يومًا.

وجاء في «الشهادة» التي نشرها «أدرعي»: «شهادة شكر وتقدير ممنوحة إلى حركة حماس الإرهابية على تشويش مجرى الحياة الطبيعي في الضفة، ازدحامات السير في الخليل، فرض طوق أمني على منطقة الخليل، إحباط الاستعدادات الاحتفالية لشهر رمضان، وتكثيف عمليات التفتيش والاعتقالات.. ويبقى المواطن ضحية أعمال حماس الإرهابية».

وتتهم إسرائيل حركة «حماس» بالمسؤولية عن «اختطاف» 3 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية قبل 12 يومًا.

كانت إسرائيل قد أعلنت رفضها لاتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» الذي أسفر عن تشكيل حكومة توافق فلسطينية، رفضتها إسرائيل، وخيرت الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بين «حماس» وتل أبيب.

[image:2]