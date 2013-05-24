ساندي ...إلى التمثيل

بعد نجاحها على المستوى الغنائي قررت المطربة المصرية ساندي تجربة حظها مع السينما حيث تستعد لخوض أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم "خطة جيمي".

وبدأت ساندى تصوير الفيلم هذا الاسبوع بالجامعة الامريكية بالتجمع الخامس وبأحدى الفيلات بمطقة السلايمانية، ويشاركها فى الفيلم الطفلة جنى واسلام جمال ولطفي لبيب وسامي مغاوري وغيرهم، اضافة الى عدد من النجوم التي سوف تظهر فى الفيلم كضيوف شرف.

واستعانت ساندي فى الفيلم بمديري تصوير عالمين وهم الامريكي ارون بلات (Aaron Platt).. والذي تعاون مع عدد من النجوم العالمين منهم شون بول و نيكول شيرزينغر.

اما الثاني فهو مدير التصوير الانجليزي ادم بيدل (Adam Biddle) والذى قام بتصوير عدد من الافلام العالمية منها (Bridget Jones) (An American Haunting) (Crank).

يذكر أن الفيلم من اخراج تامر بسيوني.