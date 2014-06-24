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بالفيديو.. «داعش» يدمر تماثيل تاريخية بالموصل ويحملهم على سيارة لجهة مجهولة

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بالفيديو.. «داعش» يدمر تماثيل تاريخية بالموصل ويحملهم على سيارة لجهة مجهولة بالفيديو.. «داعش» يدمر تماثيل تاريخية بالموصل ويحملهم على سيارة لجهة مجهولة

اظهر مقطع قيام عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»، بتدمير تمثالي الشاعر العراقي الشهير (شاعر العصر العباسي)أبو تمام، ويعود التمثال الأخر لعثمان الموصلي وهو عازف وملحن عراقي مشهور، والذي أطلق عليه شيخ الموسيقيين عاش في القرنين التاسع عشر والعشرين (1854 ـ 1923)، وتمثال ثالث كان من الصعب التعرف عليه، وهو لرجل يرتدي زيا حديثا، ممسكا بشيئا دائريا في كلا يديه.

وكانت وكالة «رويترز» قد تحدث على الحادثة بالإضافة إلى نبش قبر ابن الأثير وهو فيلسوف عربي سافر مع جيش السلطان صلاح الدين في القرن الثاني عشر، وقال شهود إن القبة المقامة فوق الضريح دمرت مع الحديقة المحيطة به.

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تمثال أبي تمام قبل تدميره

تمثال عثمان الموصلي

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