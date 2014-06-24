منظمو منتدي الأعمال المصري الإفريقي: تمثيل الخارجية عوض غياب حكومة محلب

وأشادت نانسي المغربي رئيس مجلس إدارة المال جي تي أم أن مشاركة الخارجية المصرية القوية في المنتدي في إستقبال مسئولي بضيوف المنتدي والتغطية الإعلامية المتميزة من كافة وسائل الإعلام سواء المحلية والأفريقية والعالمية والتي كانت علي قدر المسئولية بأهميته الحدث في هذا التوقيت الذي يسبق الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحضور القمة الأفريقية المقرر إنعقادها الخميس القادم .

و توجهت بالشكر لكل من السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للإستعلامات والعاملين علي التغطية الإعلامية ودعم المؤتمر بمركز صحفي متميز والسفير مجدي راضي مساعد وزير الخارجية للشئون الإقتصادية والسفير محمد الحمزاوي مساعد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وأخيرا السفير جمال البيومي علي حضورهم الفعال الذي آثري المنتدي وعوض غياب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وحكومته عن المنتدي لظروف تفهمتها جيدا إدارة المنتدي.