بلسم شفاه وكريم مرطب للوجه من La Mer

سواء كانت البشرة تتعرض للاجهاد والتوتر مثل السفر الجوي، الأجواء المليئة بالدخان أوأشعة الشمس أو فقط الملوثات البيئية اليومية وإضاءة المكتب الساطعة، فإنها تحتاج خلال اليوم إلى انعاش فوري وترطيب وتنعيم. يساعد Mist، الذي يحتوي على الماء المشحون مغناطيسيا والمدعوم بخلاصة النباتات البحرية والفيتامينات والمعادن، حتى أكثر أنواع البشرة جفافا على استعادة شعورها بالراحة.

يمكن استخدام Mist في كل وقت ومكان وذلك حسب الرغبة. عند استخدامه بعد التعرض لأشعة الشمس أو الرياح، الملوثات، السفر جوا أو أية ظروف قد تجفف البشرة فإنه يعطي مفعولا استثنائيا لا يضاهى ولا يقدر بثمن. يستخدم Mist أيضا للرجال كمرطب بعد الحلاقة.

اضافة الى Lip Balm الذي يوفر الحماية للشفاه. " إن بشرة الشفاه الرقيقة والحساسة لديها الحد الأدنى من حاجز الرطوبة؛ ولذا فإنها عرضة للهواء والبرد والحرارة والجفاف،" تقول آندي بيفاكوا، نائب المدير، قسم الأبحاث والتطوير في مختبرات أبحاث ماكس هوبر. " تتبدل بشرة الشفاه بمعدل أربعة أضعاف من تبدل بشرة الوجه، مما يجعلها عرضة لتصبح خشنة ومتقشرة. لقد طورنا Lip Balm خصيصًا لتوفير حماية فائقة وفوائد عالية الفعالية. وكما تتوقعون من La Mer، النتيجة النهائية فائقة. إن هذا البلسم المهدئ والمنعم الفاخر يعمل عند ملامسة البشرة على تنعيم الخشونة وتخليصها من الجفاف. تشعر الشفاه بالنعومة والطراوة المذهلة وبأنها أكثر امتلاءً. يطبق طوال اليوم، ليتم تنعيم الشفاه باستمرار. وعند تطبيقه في الليل، فإن الشفاه تتجدد في النهار. تمامًا مثل Crème de la Mer الأصلي، تكون النتائج فورية... وطويلة الأمد.