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قوات الجيش والشرطة يشاركان في حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين ببنها

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قوات الجيش والشرطة يشاركان في حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين ببنها قوات الجيش والشرطة يشاركان في حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين ببنها

حملة إزالة الإشغالات ببنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القيام بحملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة بنها لازالة الباعة الجائلين واشغالات الطريق على شارع سعد زغلول لإزالة الباعة الجائلين والإشغالات من الشوراع.

قاد الحملة المهندس مصطفي عباس رئيس مدينة بنها ، وشارك بها اللواءات مليجي فتوح مساعد مدير الأمن للامن العام ، وأسامة بكر مساعد مدير الأمن ، و العميد محمود شحاتة مدير مرور القليوبية.

قامت الحمله تدعمها قوات الجيش والأمن المركزى برفع جميع الباعه بطول شارع سعد زغلول من الميدان حتى منطقة الكوبرى بعد أن احتل الباعه الشارع فى الإتجاهين.

كان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية واللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية قد اصدرا تعليماتهما الواضحة برفع الباعة الجائلين بطول شارع سعد زغلول ورفع الإشغالات والتندات التى قام الباعة بوضعها بعرض الشارع مما يعوق حركة المرور فى الشارع.

وقامت حملة مكبرة تدعمها قوات الأمن المركزى ،بالتنسيق مع الوحدة المحليه لمدينة بنها ،وتم رفع الأسواق العشوائيه خلف صيدناوى والباعه الجائلين بميدان سعد زغلول وميدان المحطه والكوبرى وعادت الحركه المرورية الى طبيعتها من سيوله ويسر.

من ناحيه اخرى سادت حالة من الإرتياح الشعبى بين سكان المدينه والسائقين بعد إزالة الباعه من عرض الشوراع ، مؤكدين أن الباعه حولوا حياتهم إلى جحيم حيث ان المرور بالسيارة فى شارع سعد زغلول من منطقة العادلى وحتى الكوبرى كانت تستغرق نصف ساعه تقريبا بسبب الزحام أما الأن فلا تتجاوز 5 دقائق بعد رفع الإشغالات والباعة.

وأكد المهندس مصطفي عباس رئيس مدينة بنها على أن أجهزة المحليات و قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية بدأت بتلك الحملات بغرض إعادة الانضباط الأمنى والضرب بيد من حديد تجاه المخالفات والمخالفين.

وأشار الي أن الحملات ستسمر طوال الفترة القادمة لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع التى يتكدس فيها البائعون الذين يعوقون حركة مرور السيارات ، مؤكدا أنه اصدر أوامرا بإزالة الإشغالات والمخالفات فى جميع ميادين العاصمة بنها.

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