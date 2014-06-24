الكرز لبشرة صحيّة خلال الشهر الفضيل

هل تعلمين أن فاكهة الكرز قد تساعدك في الحصول على البشرة الكاملة الخالية من المشاكل والشوائب؟ لم لا تقومين بتجربة هذا الأمر مع "سيِّدتي نت" للتأكد من مدى صحة هذه المعلومات، وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك.

أشارت الأبحاث الأمريكية إلى أن الكرز بمكوناته والفيتامينات المتواجدة به يستطيع إبقاء بشرتك شابة حتى سن الأربعين، وذلك بفضل مكوناته التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ليس ذلك فحسب، فالكرز يمكنه أن يقدم لك أيضاً بشرة خالية من الحبوب، فضلاً عن فوائده في التخلص من البثور السوداء.

1. الكرز لشباب البشرة

نظراً لاحتواء الكرز على مادة "الانثوسيانين" التي تعتبر من مضادات الأكسدة فإنه سيساعد بشرتك في إبطاء عملية الشيخوخة بها، وذلك عن طريق محاربة الشقوق الحرة التي تسبب تلف الخلايا، كما يحتوي الكرز على مادة أخرى من مضادات الأكسدة تسمى بـ"الميلاتونين"، والتي تساعد الجسم على الاسترخاء والنوم الهادئ حتى تستطيع البشرة تجديد خلاياها المرهقة.

2. الكرز للتخلص من البثور

يساهم الكرز في تخليص البشرة من البثور والبقع السوداء، وذلك نظراً لاحتوائه على مجموعة واسعة من الفيتامينات كفيتامين (A) (B) ( H) (C)، وقد أكد الباحثون على أن مسح البشرة يومياً بعصير الكرز يمكنه أن يفتح مسام البشرة ويزيل البقع السوداء منها على المدى الطويل.

3. الكرز للقضاء على حبوب الشباب

نشرت مجلة أمريكية دراسة قديمة تشير إلى أن فيتامين (ج) والمواد المضادة للأكسدة المتواجدة في الكرز تكون مزيجاً مطهراً قادراً على وقاية البشرة وحمايتها من البكتيريا والفيروسات المسببة لحب الشباب، إضافة إلى قدرته على تقليل التهابات البشرة والتئام الجروح إذا تم استخدامه بشكل موضعي مباشر على مناطق الإصابة.

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