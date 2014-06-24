قضايا الدولة :حصلنا على أحكام لصالح مصر في المنازعات الاستثمارية الدولية بقيمة 15 مليار جنيه

أعلن المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة حصلت على أحكام لصالح مصر بقيمة 15 مليار جنيه مصري في مجال المنازعات في الاستثمارات الدولية.. وذلك باعتراف مراكز وهيئات التحكيم الدولية.

> وقال عودة – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت خلال ترؤسه للمؤتمر العاشر لإدارات وهيئات الدولة في الدول العربية – إن هيئة قضايا الدولة في مصر كان لها باع طويل في المنازعات في الاستثمارات الدولية وكسبت العديد من القضايا الدولية.

> وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين هيئات قضايا الدولة في الدول العربية في مجالات المنازعات الدولية المتعلقة بالاستثمار.

> ولفت إلى أن من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر العاشر لإدارات وهيئات الدولة في الدول العربية أن يكون هناك دور لهيئات قضايا الدولة في الدول في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج ، موضحا أن هذا الدور لم يكن ملقى على عاتق هيئات قضايا الدولة في الدول العربية ولكننا نطالب به لكفاءة هيئات قضايا الدولة وتفاعلها مع المجتمع ومع الحركات اليومية في الشارع العربي .

> وقال لقد أوصينا جامعة الدول العربية وخاصة مجلس وزراء العدل العرب الذي يتبعه هذا المؤتمر بذلك.

> وأشار إلى أنه من الأفكار التي طرحت وحدة التشريعات المنظمة لعمل وهيكلة هيئة قضايا الدولة في الدول العربية .

أ ش أ