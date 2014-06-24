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مجلس الوزراء ينعي شهيدي الشرطة في أسيوط وسوهاج

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مجلس الوزراء ينعي شهيدي الشرطة في أسيوط وسوهاج مجلس الوزراء ينعي شهيدي الشرطة في أسيوط وسوهاج

شعار مجلس الوزراء

نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى شهيدي الواجب العقيد إلهامى عبد المنعم ـ رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والنقيب محمد جمال مهران ـ معاون مباحث بمركز شرطة أسيوط، واللذين استشهدا أثناء مشاركتهما في حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون.

ويتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي إلى أسرة الشهيدين سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. كما يؤكد المجلس تقدير وأبناءها لشهداء الوطن الذين يسطرون بدمائهم الذكية بداية جديدة لوطن قوي قادر على دحر الإرهاب والتطرف.

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