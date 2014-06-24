الخارجية المصرية تتابع بإهتمام شديد أوضاع المصريين في ليبيا

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبد العاطي مناشدة الوزارة للمواطنين المصريين عدم السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

> وناشد السفير عبد العاطي جميع المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضي الليبية توخي أقصى درجات الحرص والحذر الشديدين وعدم التحرك خارج مقار عملهم أو إقامتهم في الفترة الحالية حفاظاً علي أرواحهم وممتلكاتهم، مع ضرورة الابتعاد الكامل عن المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة.

> وأكد المتحدث أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة تتابع أوضاع المصريين المقيمين في ليبيا وتبذل قصارى الجهد لتوفير أقصى درجات الحماية والتأمين لهم والعمل على إجلاء أو إعادة من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

> ونوه المتحدث بأن غرفة العمليات وأعضاء السفارة والقنصلية المصريتين في طرابلس وبنغازي الموجودين في مصر حاليا يتلقون طلبات واستفسارات واستغاثات المواطنين المصريين في البلدين بشكل مستمر على أرقام التليفونات.