المنظمة الدولية للأرصاد الجوية :مايو 2014 الأكثر ارتفاعا بمعدلات درجات الحرارة منذ عام 1880

كشفت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية في جنيف أن شهر مايو الماضي 2014، كان الشهر الأعلى في معدلات درجة الحرارة على الكوكب سواء على الأرض أو سطح المحيطات منذ بداية تسجيل الدرجات في عام 1880.

> وأشارت المنظمة – فى بيان لها اليوم الثلاثاء استند إلى تقارير الهيئة الوطنية الأمريكية لإدارة المحيطات والغلاف الجوي والوكالة اليابانية للأرصاد الجوية – إلى أن شهر مايو من العام الجاري سجل معدلات تعتبر الأعلى في درجات حرارة خلال القرن العشرين .. لافتة إلى أن شهر مايو الأقل في معدلات درجة الحرارة كان في عام 1976.

أ ش أ