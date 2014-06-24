وزير الدفاع يجري مباحثات عسكرية مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإماراتي

أجرى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، مباحثات اليوم الثلاثاء، مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإماراتية الفريق حمد ثاني الرميثي والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للقاهرة ، تزامنا مع انطلاق التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك (خليفة 1) والذي يجرى بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

> وأكد وزير الدفاع حرص القوات المسلحة على دعم ركائز التعاون العسكري والعمل المشترك مع كافة الدول العربية الشقيقة.. مشيدا بالمواقف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة لمصر والتي أكدت قوة ومتانة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين.

> بدوره، أكد الفريق حمد الرميثي أن مصر تمثل العمق الاستراتيجي للأمة العربية والمحور الذي ترتكز عليه دعائم الأمن والاستقرار.. معربا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون العسكري والأمني وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

> وكان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقي بالفريق حمد الرميثي والوفد المرافق له بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الإماراتى بالقاهرة، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء عمق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.