مقتل وإصابة 4 في اشتباكات بين عائلتين بقرية الطيبة بسمالوط‎ المنيا

لقيت طفلة مصرعها و اصيب 3 اخرين فى إشتباكات بين عائلتين قبطيتين بقرية الطيبة بمركز سمالوط شمال المنيا بسبب خلافات زوجية.

تلقى اللواء اسامة متولى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط فيد بنشوب إشتباكات بين عائلتي الدلاجوة و أبو صفيحة , بسبب خلافات الزوجية.

تبين من تحريات المباحث أن سبب المشاجرة قيام زوجة أحد المصابين بترك منزلها و رغبة زوجها فى استعادتها في الوقت الذى رفضت فيه اسرتها ذلك , مما أدى إلى وقوع إشتباكات بين العائلتين أول أمس و تجددت اليوم الثلاثاء و أسفرت عن مصرع رنا أمير-15 سنة- طالبة بالصف الثالث الاعدادى , كما أصيب زايد عبيد و يوسف كمال , و رامى أشرف , و تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط العام.