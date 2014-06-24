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إلتشي الإسباني يضم المغربي فيصل فجر

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إلتشي الإسباني يضم المغربي فيصل فجر إلتشي الإسباني يضم المغربي فيصل فجر

التشي (إفي): تعاقد نادي إلتشي الإسباني مع لاعب الوسط المغربي الفرنسي فيصل فجر لثلاث مواسم قادمة، وفقا لما أعلنه النادي اليوم الثلاثاء.

ولم يشر النادي إلى مزيد من التفاصيل حول صفقة ضم فجر، الذي سيكمل في أول أغسطس المقبل 26 عاما، والقادم من نادي كاين الذي صعد معه للدوري الفرنسي الممتاز.

ولد فجر في مدينة روان الفرنسية ويحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية وخاض الموسم الماضي 38 مباراة سجل خلالها عشرة أهداف (8 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي واثنان في كأس فرنسا).

وساهم خلال الموسم الماضي في 15 تمريرة هدف، واختير ضمن الفريق المثالي لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويسعى إلتشي للاستفادة من اللاعب في تعزيز خط وسطه بعد رحيل سيرخيو مانتيكون والبرتو ريفيرا، وروبين بيريز، وخافي ماركيز، والذي لم يتبق فيه سوى الكولومبي كارلوس سانشيز.

ومن المنتظر أن يقوم إلتشي بتقديم اللاعب خلال الأيام القادمة مع ادريان جونزاليز القادم من رايو فايكانو.

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