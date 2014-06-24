“هيومن رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن “متظاهري الاتحادية”

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، فى بيان، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بالإفراج عن النشطاء المحتجزين بسبب التظاهر سلميًا احتجاجًا على قانون التظاهر.

وقال جو ستورك،نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش”تحتجز السلطات المصرية متظاهرين سلميين بتهمة التظاهر احتجاجًا على قانون تظاهر تقييدي لأقصى درجة، وإن أي شخص يُحتجز بسبب مخالفة قانون التظاهر يجب أن يكون حرًا، ما لم يُتهم بجريمة حقيقية خلاف ذلك”.

وأضاف “النشطاء الذين يحتجون على الاحتجاز المجحف لآخرين تظاهروا ضد قانون جائر،يجدون أنفسهم الآن محتجزين وخاضعين للاستجواب”،وتابع:”إن احتجاز يَارا سلَّام يثير تساؤلات حول رغبة السلطات في ترهيب وإسكات نشطاء حقوق الإنسان المصريين الذين انتقدوا بشجاعة هذا القانون وانتهاكات حقوقية أخرى”.

كانت نيابة مصر الجديدة قد اصدرت قرار بحبس 23 ناشط بتهمة التجمهر غير القانوني وحيازة ألعاب نارية والإضرار بممتلكات عامة واستعراض القوة بهدف ترويع المواطنين، وذلك عقب مشاركتهم بمسيرة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين واسقاط قانون التظاهر.