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محافظ الغربية يفتتح مركز شباب إبيار بكفر الزيات بتكلفة 400 ألف جنيه

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محافظ الغربية يفتتح مركز شباب إبيار بكفر الزيات بتكلفة 400 ألف جنيه محافظ الغربية يفتتح مركز شباب إبيار بكفر الزيات بتكلفة 400 ألف جنيه

افتتاح مركز شباب إبيار بكفر الزيات

افتتح اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الملعب الخماسى بمركز شباب إبيار بتكلفة 400 ألف جنيه بعد تطويره وإنارته وزراعته بالنجيل الصناعى.

وأعلن المحافظ أثناء الافتتاح عن تنظيم دورة رمضانية على كأس المحافظ فى كرة القدم بمشاركة مراكز الشباب على مستويين الأول أقل من 18 سنة والثانى فوق 18 سنة وقرر دعم الدورة بمبلغ 100 ألف جنيه لشراء ملابس وميداليات وكئوس ومكافئات للفرق الفائزة.

وأكد محافظ الغربية أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 115 ملعب خماسى على مستوى مراكز شباب المحافظة ، مضيفا أنه جارٍ تطوير 68 ملعب كخطة أولى وتم الانتهاء من 36 منها وجارى تسليم الملاعب المتبقية.

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