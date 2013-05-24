أعلن محمد أبو ستيت منسق حركة تمرد بمحافظة المنوفية أن الحملة تواصل عملها بالمحافظة وسط تفاعل كبير و إقبال كبير من مواطني المحافظة الذين لا يكتفون فقط بالتوقيع بل أن أغلبهم يلجأ إلي جمع التوقيعات و طباعة أو تصوير الاستمارات علي نفقته كنوع من الدعم للحملة ، كما أشار أبو ستيت إلي أن الحملة قد وصلت بالتوقيعات إلي ربع مليون توقيع، و هي ما تعتبر بداية لظهور الغضب الشعبي حسب قوله و دليل علي فقد الإخوان لشعبيتهم بالكامل في الشارع.
> يذكر أن محاولة لسرقة استمارات الحملة من أعضائها بمدينة شبين الكوم قد تمت أمس عندما اعتدي البعض علي أعضاء الحملة أثناء قيامهم بجمع التوقيعات و محاولة سرقة الحقيبة الموضوعة بها الاستمارات حيث تدخل المارة وقاموا بمنع المعتدين من سرقة الوراق قبل أن يلوذوا بالفرار بعد تجمع المارة.
حملة تمرد تصل إلي ربع مليون جنيه توقيع بالمنوفية
أعلن محمد أبو ستيت منسق حركة تمرد بمحافظة المنوفية أن الحملة تواصل عملها بالمحافظة وسط تفاعل كبير و إقبال كبير من مواطني المحافظة الذين لا يكتفون فقط بالتوقيع بل أن أغلبهم يلجأ إلي جمع التوقيعات و طباعة أو تصوير الاستمارات علي نفقته كنوع من الدعم للحملة ، كما أشار أبو ستيت إلي أن الحملة قد وصلت بالتوقيعات إلي ربع مليون توقيع، و هي ما تعتبر بداية لظهور الغضب الشعبي حسب قوله و دليل علي فقد الإخوان لشعبيتهم بالكامل في الشارع.