حملة تمرد تصل إلي ربع مليون جنيه توقيع بالمنوفية

أعلن محمد أبو ستيت منسق حركة تمرد بمحافظة المنوفية أن الحملة تواصل عملها بالمحافظة وسط تفاعل كبير و إقبال كبير من مواطني المحافظة الذين لا يكتفون فقط بالتوقيع بل أن أغلبهم يلجأ إلي جمع التوقيعات و طباعة أو تصوير الاستمارات علي نفقته كنوع من الدعم للحملة ، كما أشار أبو ستيت إلي أن الحملة قد وصلت بالتوقيعات إلي ربع مليون توقيع، و هي ما تعتبر بداية لظهور الغضب الشعبي حسب قوله و دليل علي فقد الإخوان لشعبيتهم بالكامل في الشارع.

> يذكر أن محاولة لسرقة استمارات الحملة من أعضائها بمدينة شبين الكوم قد تمت أمس عندما اعتدي البعض علي أعضاء الحملة أثناء قيامهم بجمع التوقيعات و محاولة سرقة الحقيبة الموضوعة بها الاستمارات حيث تدخل المارة وقاموا بمنع المعتدين من سرقة الوراق قبل أن يلوذوا بالفرار بعد تجمع المارة.