الابنة الصغرى لأوباما أيضاً في هوليوود

يبدو أنّ البيت الأبيض يضمّ عائلة فنية في طور الاكتشاف، إذ بعد مرور أيام قليلة على قيام Malia بالمساعدة في إنتاج مسلسل تلفزيوني، حظيت شقيقتها Sasha، الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي Barack Obama، بفرصة تمضية يوم كامل في موقع تصوير فيلم في هوليوود.

Sasha، التي بلغت عامها الـ13 منذ أيام، قصدت موقع تصوير فيلم"Pretty Little Liars"، والتقت كلَّ الممثلين الذين يشاركون فيه.

وبرغم أنّ الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي، Malia، عملت في هوليوود، إلا أنّ Sasha الصغرى قضت فقط وقتاً ممتعاً من دون الاضطرار للقيام بأيّ عمل.

يذكر أن Malia كانت قد أمضت مؤخّراً يوماً كاملاً في موقع تصوير مسلسل النجمة Halle Berry التلفزيوني المرتقب" Extant " في لوس أنجلوس، وكانت تساعد في الإنتاج.