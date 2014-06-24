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مطار القاهرة يمنع سوري وسودانيين من دخول البلاد لعدم حصولهما على تأشيرة مسبقة

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مطار القاهرة يمنع سوري وسودانيين من دخول البلاد لعدم حصولهما على تأشيرة مسبقة مطار القاهرة يمنع سوري وسودانيين من دخول البلاد لعدم حصولهما على تأشيرة مسبقة

منعت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء راكبا سوريا وآخرين سودانيين من دخول البلاد لعدم حصولهم على تأشيرة مسبقة فور وصولهم من الخارج .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار إن الراكب ” وليد م ن” سوري الجنسية تقدم لإنهاء إجراءات وصوله على الطائرة التركية القادمة من اسطنبول وبمراجعتها تبين عدم حصوله على تأشيرة مسبقة بالدخول تم اتخاذ قرار بترحيله إلي جهة قدومه مرة أخرى , كما وصل راكبان سودانيان قادمين من الخرطوم على الطائرة المصرية وبمراجعة أوراقهما تبين عدم حصولهما على تأشيرة مسبقة تم منعهما من دخول البلاد وترحيلهما إلي جهة قدومهما مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعتين.

 

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