دعماً لمبادرة السيسي البنك المركزي المصري يفتح حسابا لتلقي تبرعات دعم الاقتصاد الوطني

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تقرر فتح حساب لدى البنك المركزي المصري تحت رقم (٣٧٠٣٧.) .. ليشكل الوعاء الذي سيتم من خلاله تلقي تبرعات أبناء الشعب المصري لدعم الاقتصاد الوطني .

> ونقلت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي بعد المبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل بالكلية الحربية، بتنازله عن نصف راتبه الى جانب تنازله عن نصف ثروته حتى تلك التي ورثها عن والده لصالح مصر.

> أ ش أ