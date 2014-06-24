ضبط المدير المسئول عن مخزن لبيعه السلع الغذائية المدعمة بالسوق السوداء

تمكن ضباط مباحث التموين بالاسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة لقيامه ببيع السلع والمواد الغذائية المدعمة بالسوق السوداء بازيد من سعرها محققا مكاسب مالية كبيرة غير مشروعة .

> وردت معلومات الي مدير مباحث التموين بالاسكندرية اللواء عزت عبد القادر عن قيام المدير المسئول عن مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة بمنطقة ثان الرمل شرق المدينة بممارسة نشاط غير مشروع ببيع السلع والمواد الغذائية المدعمة بالسوق السوداء لحسابه الخاص بدلا من صرفها لاصحاب محلات البقالة لتسليمها لمستحقيها من المواطنين ، محققا ارباحا ومكاسب مالية غير مشروعة .

> وبعد تقنين الاجراءات تم مداهمة المخزن وضبط بداخله 17 طنا من الارز ، وحوالي 7 اطنان مكرونة ، والف كيلو سكر ، وعدد من زجاجات زيت الطعام قبل بيعهم بالسوق السوداء .

> وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق .

أ ش أ