معارك بين الأمن الكاميروني وبوكو حرام قرب الحدود مع نيجيريا

أفادت الأنباء الوردة من المناطق الحدودية بين نيجيريا والكاميرون أن قوات الأمن الكاميروني تخوض معارك مع مسلحي جماعة بوكو حرام النيجيرية المتهمة بقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية.

> وذكرت تقارير صحفية نشرت بأبوجا اليوم الثلاثاء أن مدينة (امشيدي) بشمال الكاميرون أصبحت معقلا لبوكو حرام علي الأراضي الكاميرونية الأمر الذي دعا السلطات الكاميرونية الي التدخل لطرد المسلحين بعد تورطهم في أعمال عنف داخل الكاميرون.

> كانت نيجيريا قد ذكرت مؤخرا أنها والكاميرون والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبنين والنيجر وتشاد قررت إنشاء وحدة مخابرات مشتركة لتبادل المعلومات حول العمليات الإرهابية المحتملة بوسط و غرب أفريقيا.

> وذكر بيان أصدره منسق المركز القومي لمكافحة الإرهاب ومدير هيئة التوجيه الوطني بنيجيريا مايك اوميري أن إنشاء الوحدة جاء تنفيذا للتوصيات التي تم اتخاذها خلال مؤتمر باريس الأخير حول الأمن في غرب ووسط أفريقيا والذي ركز كيفية التصدي لأنشطة جماعة بوكو حرام المتشددة.

> وأضاف أان الدول التي شاركت في مؤتمر باريس وقعت علي مذكرة تفاهم حول ضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الإستخباراتية ، وتم بموجب المذكرة توقيع اتفاقية انشاء وحدة الإستخبارات التي اطلق عليها “وحدة مخابرات الرد السريع الخارجية”، بياوندي في الكاميرون.

> وشهدت المناطق الحدودية بين نيجيريا والكاميرون خلال الأسابيع الماضية أعمال عنف وصفت بغير المسبوقة ونسبت الي بوكو حرام.

أ ش أ