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إصابة 3 من العاملين بأحد مطاعم مطروح بسبب انفجار “فرن” نتيجة تسرب الغاز

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إصابة 3 من العاملين بأحد مطاعم مطروح بسبب انفجار “فرن” نتيجة تسرب الغاز إصابة 3 من العاملين بأحد مطاعم مطروح بسبب انفجار “فرن” نتيجة تسرب الغاز

 

تعرض 3 من العاملين بأحد مطاعم مدينة مرسى مطروح للإصابة بحروق ، بسبب تسرب الغاز وانفجار فرن المطعم ، وتم نقل المصابين لمستشفى مطروح العام وتحويل أحدهم إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية لسوء حالته .

كان قسم شرطة مطروح قد تلقى بلاغا باندلاع حريق بمطعم بسنت الكائن خلف فندق بل إير بوسط المدينة وأسفر الحريق عن إصابة على محمد احمد ( 24 سنة ) عامل مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 20% بمناطق متفرقة بالجسم والوجه والذراعين والساقين والقدمين والحالة العامة متوسطة ، ومحمد محمود قنديل ( 27 سنة ) عامل بذات المطعم مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 25% بمناطق متفرقة من الجسم والوجه والذراعين والساقين والقدمين والحالة العامة متوسطة ، وأصيب محمد حسن السيد عامل بذات المطعم مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 55% بمناطق متفرقة من أنحاء الجسم والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه لسوء حالته لم يتم استجوابه ، تم نقلهم لمستشفى مطروح العام وتم تحويل المصاب الثالث إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية لسوء حالته .

بالانتقال وسؤال المصابين الأول والثاني أكدا أنه أثناء عملهم بالمطعم داخل المطبخ وعند قيام المصاب الثالث بفتح الفرن فوجئ بانفجار موقد الغاز نتيجة تسرب الغاز ، مما أدى إلى حدوث إصابتهم .

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