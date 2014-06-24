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تواصل الاشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحين حوثيين شمالي البلاد

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تواصلت الاشتباكات، ظهر الثلاثاء، بين الجيش اليمني ومسلحين حوثيين، في عدة مواقع بمحافظة عمران شمالي البلاد، حسب مصدر عسكري.

وقال المصدر إن «المواجهات تجددت ظهر اليوم بعد ساعات من الهدوء الحذر الذي شهدته مختلف جبهات القتال». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن «المسلحين الحوثيين هاجموا عدة مواقع للجيش في المحافظة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات لم يعرف حصيلة ضحاياها». وأصيب 3 جنود، الإثنين، في الجيش اليمني في قصف بقذائف الهاون، نفذته جماعة الحوثي على مواقع عسكرية بالمحافظة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت لجنة الوساطة الرئاسية في اليمن، مساء الأحد الماضي، توصلها إلى اتفاق لوقف المواجهات بين الطرفين. وأوضحت اللجنة أن «الاتفاق جاء بناء على رغبة جميع أطراف الصراع وبرعاية الرئيس عبدربه منصور هادي»، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وهذا الاتفاق هو الثاني الذي يتم التوصل إليه خلال الشهر الجاري، بعد اتفاق تم الإعلان عنه مطلع الشهر، وأوقف المواجهات لأيام محدودة، قبل أن تنفجر مجددا بين الجيش والحوثيين.

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