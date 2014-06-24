نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يُوقف العمليات الجراحية بغزة

قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية تسببا في وقف العمليات الجراحية «غير الطارئة».

وقال «القدرة»، في بيانٍ، إنّ مستشفيات قطاع غزة تعمل بالحد الأدنى لتأمين الخدمات الصحيّة الأساسية.

وأوضح القدرة أن وزارة الصحة في غزة تعاني من «نقص حاد وغير مسبوق في الأدوية، والمستلزمات الطبية».

>وأضاف إن ما يزيد على 30% من الأدوية الأساسية نقص جراء نفاد 122 صنفاً منها، وأن ما يزيد على 91 صنفاً مهددة بالنفاد خلال الأسابيع المقبلة.

>وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة، ومرافقها الحيوية تعاني نقصاً حاداً في كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، حيث لم يتبق لديها سوى 20 % من مخزون مولداتها الكهربائية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لــ 8 ساعات يومياً.