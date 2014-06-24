الاتحاد للقطارات تطلق حملة السلامة والأمان في «الغربية»

أطلقت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة القطارات الوطنية في الدولة حملة شاملة لتوعية وتشجيع المجتمع على اتّباع قواعد السلامة على مسار شبكة السكة الحديدية الجديدة، وتعتبر هذه الحملة، والتي انطلقت في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، جزءاً هاماً من استعدادات الشركة قبيل عمليات تشغيل القطارات لأول مرة في الدولة.

وتضم الحملة الترويجية التي تستمر لمدة سبعة أشهر العديد من الفعاليات منها حافلة مصممة على شكل قطار تقوم بجولة في المنطقة الغربية وتتوجه إلى مباني البلديات والمدارس ومراكز التسوق وسكن العمال ومناطق سكنية أخرى.

وستتضمن الحافلة المكونة من طابقين مركزا تفاعليا لتوعية أفراد المجتمع عن كيفية تشغيل القطار وآثاره الإيجابية على الدولة، كما ستتيح لهم الاستفادة من النصائح الأساسية عن قواعد السلامة والأمان في مناطق السكة الحديدية، منها عدم اجتياز السياج المحيط بسكة الحديد والعبور في المناطق المخصصة فقط، والإبلاغ عن أي شخص يخل بالقوانين أو أي تلف في السياج من خلال الاتصال على الرقم 024999889.

أولويات

وتعليقاً على إطلاق الحملة، صرّح المهندس فارس سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات، قائلاً: «من أهم أولوياتنا منذ بداية هذا المشروع هي سلامة وأمان الموظفين والعملاء والسكان. وتعتبر شبكة القطارات ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار المستقبلي في الدولة.