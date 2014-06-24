مخترع الخرائط الذهنية يشيد بالتقنيات والتطورالمستمر لشرطة دبي

أبدى البروفيسور توني بوزان أستاذ الذاكرة ومخترع الخرائط الذهنية التي تعتبر أداة التفكير متعددة الأساليب لتقوية الذاكرة إعجابه الشديد بالتقنيات والتطورات الملموسة والمستمرة لشرطة دبي، وأثنى على المستوى الرفيع الذي وصل إليه مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي.

وكان اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات قد استقبل بوزان في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الادارة العامة للعمليات في شرطة دبي، بحضور العميد المهندس كامل بطي السويدي، مدير الادارة العامة للعمليات، والعميد المهندس خالد المري، مدير إدارة الاتصالات، والعميد عمر عبد العزيز الشامسي، مدير ادارة مركز القيادة والسيطرة، والدكتور محمد مراد، مدير مركز دعم اتخاذ القرار.

وأوضح اللواء عبدالرحمن رفيع ان مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تقدم برامج رائدة وجهتها لأفراد الجمهور بتوجيهات مباشرة من القيادة العليا وفي مقدمتها خدمة مرضى القلب والحالات الحرجة وكبار السن لاقت ترحبيا واسعا بين أفراد الجمهور والمستفيدين من هذه الخدمة وذويهم.

وقدم العميد عمر الشامسي شرحا مفصلا للبروفيسور توني بوزان حول التطورات والمراحل التي أنجزتها غرفة القيادة والسيطرة التي تعد الأحدث فنياً وتقنياً بين غرف العمليات في العالم، والتطور الذي حققته في مجال خدمة المجتمع.