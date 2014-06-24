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خالد صلاح:التعدي على الأراضي الزراعية جريمة لا تقل خطورة عن الإغتصاب والتحرش

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خالد صلاح:التعدي على الأراضي الزراعية جريمة لا تقل خطورة عن الإغتصاب والتحرش خالد صلاح:التعدي على الأراضي الزراعية جريمة لا تقل خطورة عن الإغتصاب والتحرش

واضاف صلاح خلال كلمته في المؤتمر التوعوي لخطورة التعدي على الاراضي الزراعية “ان التعدي على الاراضي الزراعية جريمة مشينة يجب ان تكون شانها شان الاغتصاب والتحرش ويجب على الدولة اتخاذ اللازم لاجل ايقاف تلك الجرائم، بالاضافة الى ذلك يجب ان يكون الاعلام عونا و ذراعا للدولة من خيث ان يكون هدفه وعي  المواطنين الى ما هم يجب ان يفعلوه حتى نقي الدولة من سرقة اراضيها الزراعية”.

و تابع “صلاح ان الذين يعملون على بناء المساجد ودور العبادة على الاراضي الزراعية بحجة انها بيوت الله، فاقول لهم قبل ان تقول ان الدولة تهدم بيوت ربنا فهل يرضيك ان تبني بيوت ربنا على اراضي مسروقة”.

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