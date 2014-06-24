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ضبط هاربين من حكم بالمؤبد و5 آخرين في حملة أمنية بالمنوفية

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ضبط هاربين من حكم بالمؤبد و5 آخرين في حملة أمنية بالمنوفية ضبط هاربين من حكم بالمؤبد و5 آخرين في حملة أمنية بالمنوفية

أرشيفية

شنت مباحث مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن وتم ضبط هاربين من حكم بالسجن المؤبد و5 أخرون ، وتم تحرير محضر وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار مديرية الأمن بضبط جابر خالد زغلول مقيم بميت عقبة الجيزة فى قضية مخدرات ومحكوم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات و50000 جنية غرامة ؛ ومحمود احمد ماهر مقيم بالمرج القاهرة فى قضية مخدرات محكوم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50000 جنية ؛ وعبد العظيم ممدوح مقيم بقرية الراهب مركز شبين الكوم فى قضية عاهة ومحكوم عليه بالسجن عشر سنوات.

كما تم ضبط عبد المقصود رجب الشافعى مقيم بقرية جريس مركز اشمون فى قضية سلاح نارى وذخيرة محكوم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة 1000 جنية ؛ محمد حمدى محمد مقيم بعزبة ابو صلاح مدينة اشمون فى قضية مخدرات ومحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 100000 جنية ؛ برل ابراهيم احمد مقيم بقرية كفر الاكرم قويسنا فى قضية سرقة ومحكوم عليه بالمؤبد ؛ سيف احمد السيد مقيم بقرية سدود منوف فى قضية مخدرات ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 جنية ؛ وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المذكورين.

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