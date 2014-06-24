أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الري: إزالة تعديات علي أملاك للدولة بقيمة 80 مليون جنيه

Google+ Print
وزير الري: إزالة تعديات علي أملاك للدولة بقيمة 80 مليون جنيه وزير الري: إزالة تعديات علي أملاك للدولة بقيمة 80 مليون جنيه

 

ارشيفية

أعلن وزير الموارد المائية والرى دكتور حسام مغازى ، أنه تم اليوم تنفيذ إزالة لأعمال ردم بمخلفات وأتربة بجرف وشاطئ نهر النيل بمكعب حوالى 3000م3 بمنطقة رأس الحجر بمركز سوهاج ، بقيمة تقديرية حوالى 50 مليون جنيه ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة وباستخدام معدات قطاع تطوير وحماية نهر النيل.
> وقال مغازى في تصريحات له اليوم ، إنه تم أيضا تنفيذ عدد 14 قرار إزالة بجزيرة الذهب بإجمالى مساحة تصل إلى فدان كامل بقيمة تقديرية حوالى 30 مليون جنيه ، ليكون إجمالى منافع الرى المملوكة للدولة التى تم إنقاذها حوالى 80 مليون جنيه.
> وأضاف ” لا تهاون مع المخالفين وحملات الإزالة علي نهر النيل مستمرة” ، مؤكدا أن هذه الحملات لا تقتصر على مجرى النيل الرئيسى أو القاهرة الكبرى ، لكنها ممتدة لكل المحافظات ، ولن يهنأ أى مخالف بالتعدي ومخالفة القانون ، مشيرا الى أن تطهير النيل وفروعه من التعديات هو واجب مقدس والتزام فى عنقه أمام الاجيال الجديدة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا