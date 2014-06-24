وزير الري: إزالة تعديات علي أملاك للدولة بقيمة 80 مليون جنيه

أعلن وزير الموارد المائية والرى دكتور حسام مغازى ، أنه تم اليوم تنفيذ إزالة لأعمال ردم بمخلفات وأتربة بجرف وشاطئ نهر النيل بمكعب حوالى 3000م3 بمنطقة رأس الحجر بمركز سوهاج ، بقيمة تقديرية حوالى 50 مليون جنيه ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة وباستخدام معدات قطاع تطوير وحماية نهر النيل.

> وقال مغازى في تصريحات له اليوم ، إنه تم أيضا تنفيذ عدد 14 قرار إزالة بجزيرة الذهب بإجمالى مساحة تصل إلى فدان كامل بقيمة تقديرية حوالى 30 مليون جنيه ، ليكون إجمالى منافع الرى المملوكة للدولة التى تم إنقاذها حوالى 80 مليون جنيه.

> وأضاف ” لا تهاون مع المخالفين وحملات الإزالة علي نهر النيل مستمرة” ، مؤكدا أن هذه الحملات لا تقتصر على مجرى النيل الرئيسى أو القاهرة الكبرى ، لكنها ممتدة لكل المحافظات ، ولن يهنأ أى مخالف بالتعدي ومخالفة القانون ، مشيرا الى أن تطهير النيل وفروعه من التعديات هو واجب مقدس والتزام فى عنقه أمام الاجيال الجديدة.

أ ش أ