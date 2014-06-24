جنايات المنيا تقرر حجز محاكمة 52 متهما إخوانيا للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنايات المنيا, برئاسة المستشار سعيد يوسف صبره, دعوى محاكمة 52 متهماً إخوانياً, في قضايا متنوعة منها العنف وتكوين خلايا إرهابية والتظاهر في أدوار الإنعقاد في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

تم حجز جلسة محاكمة 18متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية لليوم الأخير من دور شهر سبتمبر ، و20 متهم بالتظاهر وتعطيل الإستفتاء بمدينة المنيا ليوم 31 يوليو.

وحجزت محاكمة 12 متهماً إخوانياً كونوا خلية إرهابية بقرية الشراينة بسمالوط لليوم الأخير من دور الإنعقاد في شهر أغسطس ، محاكمة الطالبين عبد الرحمن ناجح محمد, وعبد الرحمن وجدي عبد الحليم, شغب بمطاي, لليوم الأول من دور شهر يوليو.