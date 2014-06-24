أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جنايات المنيا تقرر حجز محاكمة 52 متهما إخوانيا للنطق بالحكم

Google+ Print
جنايات المنيا تقرر حجز محاكمة 52 متهما إخوانيا للنطق بالحكم جنايات المنيا تقرر حجز محاكمة 52 متهما إخوانيا للنطق بالحكم

أرشيفية

حجزت محكمة جنايات المنيا, برئاسة المستشار سعيد يوسف صبره, دعوى محاكمة 52 متهماً إخوانياً, في قضايا متنوعة منها العنف وتكوين خلايا إرهابية والتظاهر في أدوار الإنعقاد في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

تم حجز جلسة محاكمة 18متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية  لليوم الأخير من دور شهر سبتمبر ، و20 متهم بالتظاهر وتعطيل الإستفتاء بمدينة المنيا ليوم 31 يوليو.

وحجزت محاكمة 12 متهماً إخوانياً كونوا خلية إرهابية بقرية الشراينة بسمالوط لليوم الأخير من دور الإنعقاد في شهر أغسطس ، محاكمة الطالبين عبد الرحمن ناجح محمد, وعبد الرحمن وجدي عبد الحليم, شغب بمطاي, لليوم الأول من دور شهر يوليو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا