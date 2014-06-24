حملة اعتقالات بحماة ومعارك قرب دمشق

شنت القوات الحكومية السورية حملة اعتقالات في بلدات بريف حماة اليوم الثلاثاء في وقت اشتدت حدة الاشتباكات على جبهات عدة في ريف دمشق أسفرت عن قتلى من الجيش الحر حسب الناشطين.

> ونقلت قناة ” سكاى نيوز” الاخبارية عن “الهيئة العامة للثورة السورية” قولها “إن مقاتلين اثنين من الجيش الحر قتلا باشتباكات مع القوات الحكومية وحزب الله على جبهة المليحة في ريف دمشق.

> في هذه الأثناء ، دارت معارك بين كتائب المعارضة والقوات الحكومية في كل من حي جوبر ومدينة زملكا من جهة المتحلق الجنوبي بدمشق .. واقتحمت عناصر من الأمن السوري قريتي جنان و كريمش بريف حماة الجنوبي وشنت حملات دهم واعتقالات.

> وفي حمص ، استمرت الاشتباكات في الريف الشمالي ، وشن الطيران الحربي غارات استهدفت قرية ديرفول وبلدة الزعفرانة.

> وذكر “اتحاد تنسيقيات الثورة” أن انفجارا عنيفا دوى في مدينة الرقة شمالي البلاد التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”.

> وفي حلب ، قتل وجرح عدة أشخاص وتهدمت ثلاثة منازل، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالممتلكات جراء سقوط برميل متفجر على حي قاضي عسكر، كما استمر القصف بالبراميل على بلدات عندان وحريتان ومارع.

> واستعاد الجيش الحر السيطرة على ثلاث قرى شمالي حلب إثر اشتباكات مع تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”.

> أ ش أ